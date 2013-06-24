19 квітня Кабінет Міністрів України прийняв рішення, завдяки яким розширюються механізми забезпечення житлом наших громадян, які внаслідок збройної агресії росії змушені були переселитися з небезпечних регіонів в інші області України. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Наразі понад 10 мільйонів українців вимушено покинули свої домівки через збройну агресію росії проти нашої країни. З них 6,5 мільйонів залишилися в Україні та оселилися в більш безпечних регіонах держави. Уряд напрацьовує механізми, які допоможуть забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні прийнято постанови Уряду, якими визначено додатковий механізм отримання тимчасового житла внутрішньо переміщеними особами», – прокоментував Міністр.

Зокрема, Уряд прийняв постанову «Деякі заходи формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», якою затверджено Порядки з формування фондів житла для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Будувати таке житло будуть у регіонах України, де не ведуться бойові дії, та за типовими проектами будівництва житла із застосуванням сучасних технологій швидкого будівництва.

Фінансування цих заходів можливо здійснювати за рахунок державних коштів, коштів статутного капіталу Держмолодьжитла, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, добровільні внески фізичних і юридичних осіб, інших джерел, не заборонені законодавством.

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що Уряд України разом з міжнародними партнерами, органами місцевого самоврядування та волонтерськими організаціями працює над розв’язанням гуманітарних питань та забезпеченням громадян тимчасовим житлом.