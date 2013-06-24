На засіданні Уряду було ухвалено рішення про внесення змін до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтак, внесеними змінами передбачається приведення окремих норм Положення у відповідність з оновленим законодавством України, таких як: формування пропозицій до вимог та пріоритетів основних показників зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями. До цього плану входить і надання тактико-технічних завдань виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель. Це стосується й виконання функцій уповноваженого органу з державного гарантування якості, головного органу у сфері здійснення оборонних закупівель і державного замовника у сфері оборони.

Удосконалено розвиток ефективної системи стратегічних комунікацій у Міноборони та Збройних Силах України.

Питання торкнулися і забезпечення функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Шляхом вирішення є забезпечення електронної інформаційної взаємодії з органами державної влади, задля удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку.

Окрім цього, приведення окремих норм Положення у відповідність із термінологією та нормами законодавства про вищу освіту.

У межах повноважень визначених законом передбачається реалізація державної політики у сфері протимінної діяльності.

Відтепер, забезпечення внутрішнього контролю в Міноборони, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, а здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у Збройних Силах України та Держспецтрансслужбі.

Відповідно до внесених змін до Положення, повноваження Міністра оборони України доповнюється нормою щодо забезпечення Президентом України як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України загального керівництва національним спротивом.

Забезпечення організації Міністром оборони внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, їх здійснення в Міноборони, Збройних Силах України, Держспецтрансслужбі, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління оборонного відомства. Також здійснення загального керівництва Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України.