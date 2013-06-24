Мінімальний розмір гарантійної частки будівництва об’єктів, що будуть споруджені в майбутньому, становитиме 10% загальної площі для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, 5% - для всіх інших населених пунктів країни. Відповідно до законодавства, ця частка обтяжуватиметься державою, тобто, фактично, перебуватиме в заставі до моменту повної здачі об’єкта. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідне рішення на виконання Закону України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому», затвердив Кабінет Міністрів на засіданні 3 січня 2023 року.

«Ухвалено виважене і ретельно прораховане рішення. Яке, по-перше, зберігає наявні стимули роботи будівельної галузі, що дуже важливо з огляду на потреби відновлення країни. По-друге, мотивуватиме забудовника завершувати об’єкти будівництва, щоб зняти з нього обтяження та отримати прибуток. По-третє, надає достатні гарантії для завершення будівництва третіми особами в результаті настання визначених законом обставин.

Це рішення важливе також з огляду на запуск програми іпотечного кредитування єОселя на ринку первинної нерухомості. Адже для визначення банками ризиковості операції з видачі іпотеки об’єкт незавершеного будівництва має бути внесений до державного реєстру з визначенням відсутності обтяження щодо гарантійної частки», - зазначив Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін.

Довідково

Згідно з Законом України «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому» гарантійна частка будівництва об’єкта нерухомого майна визначається для кожного подільного об’єкта незавершеного будівництва. Речові права на гарантійну частку обтяжуються до прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (черги/пускового комплексу) з метою гарантування добудови відповідного об’єкта іншими особами (у тому числі внаслідок банкрутства, фінансової неспроможності замовника чи девелопера будівництва).

Майбутні об’єкти нерухомості, які включаються до гарантійної частки, повинні бути вільні від речових прав інших осіб (за певним виключенням). Обтяження речових прав на майбутні об’єкти нерухомості, включені до гарантійної частки, припиняється одночасно з прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

Програма єОселя стартувала в жовтні 2022 року. На першому етапі іпотечний кредит під 3% можуть отримати військові, правоохоронці, педагогічні і медичні працівники, науковці.