26 серпня уряд ухвалив постанову, що врегульовує Порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті на виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва. Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1197.

Передбачено затвердження додаткових напрямів використання коштів у межах бюджетної програми 2201380 «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій». Зокрема, додаткові видатки передбачені на:

реалізацію Партнерської Угоди Пріоритетного напряму 9 «Інвестиції в освіту та перепідготовку» Дунайської транснаціональної програми в межах реалізації Європейської стратегії для Дунайського регіону;

використання коштів, отриманих за рахунок відповідного зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу.

Ухвалені урядом зміни до Порядку дозволять спрямувати кошти, отримані в межах участі України в програмі «Горизонт 2020», на проведення конкурсного відбору наукових та інноваційних проектів, підтримку участі українських вчених у заходах та ініціативах ЄС, придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень, розроблення й підтримку національного порталу міжнародного науково-технічного співробітництва.

Також внесені зміни сприятимуть реалізації Партнерської Угоди Пріоритетного напряму 9 «Інвестиції в освіту та перепідготовку» Дунайської транснаціональної програми, що передбачає співкоординацію одного з 12 пріоритетних напрямів Європейської стратегії для Дунайського регіону (ЄСДР) у партнерстві з Республікою Австрія, сприятиме розвитку транскордонного співробітництва України в межах Дунайського регіону у сфері професійно-технічної освіти.

Крім того, документом унормовуються питання щодо внеску до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за участь України у Міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2022 (Programme for International Student Assessment, Програма міжнародного оцінювання учнів).

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зустрівся з ідеологом Міжнародного дослідження якості освіти PISA Андреасом Шлейхером та обговорив питання долучення України до Міжнародного дослідження TALIS (Teaching and Learning International Survey, Міжнародне дослідження систем викладання і навчання), в якому беруть участь педагоги й керівники закладів освіти.