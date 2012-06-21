Кабінет Міністрів України дозволив особам, які мають COVID-сертифікат про вакцинацію однією або декількома дозами схвалених ВООЗ вакцин або одужання від COVID-19, не проходити самоізоляцію під час перетину державного кордону.

Відповідні зміни до карантинної постанови уряд затвердив з одноденним доопрацюванням на засіданні в середу.

Раніше, згідно з текстом документа, для безперешкодного перетину кордону необхідно було мати документ про повний курс вакцинації.

Документ також вносить зміни до додатка до порядку формування та використання COVID-сертифіката, зокрема до переліку вакцин додали Janssen/Johnson&Johnson.