Кабінет Міністрів України дозволив особам, які мають COVID-сертифікат про вакцинацію однією або декількома дозами схвалених ВООЗ вакцин або одужання від COVID-19, не проходити самоізоляцію під час перетину державного кордону.
Відповідні зміни до карантинної постанови уряд затвердив з одноденним доопрацюванням на засіданні в середу.
Раніше, згідно з текстом документа, для безперешкодного перетину кордону необхідно було мати документ про повний курс вакцинації.
Документ також вносить зміни до додатка до порядку формування та використання COVID-сертифіката, зокрема до переліку вакцин додали Janssen/Johnson&Johnson.