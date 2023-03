Вчора, 23 березня, Уряд України, Група Світового банку, Європейська Комісія та Організація Об'єднаних Націй презентували звіт «Друга швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України» (Second Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment - RDNA2). Про це повідомляє Урядовий портал.

Від української сторони у презентації взяли участь Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань європейської інтеграції Анна Юрченко.

«Вторгнення росії в Україну завдало значних втрат нашій державі. І попереду на нас чекає довгий шлях відбудови. Звіт RDNA2 має стати інструментом і фундаментом для координації зусиль з нашими міжнародними партнерами. А також зробити процес відбудови ефективнішим та швидшим завдяки чітко визначеним ключовим сферам і пріоритетам реконструкції», — прокоментував Сергій Марченко.

У звіті «Друга швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України» представлені висновки щодо втрат України від війни росії у період з 24 лютого 2022 року до 24 лютого 2023 року. Також звіт дає оцінку коротко-, середньо й довгостроковим потребам країни у реконструкції та відновленні.

Прямі збитки України за рік повномасштабної війни оцінюються в понад 135 млрд доларів США. Економічні збитки, а саме порушення економічних потоків, виробництва та додаткові витрати, пов'язані з війною, сягають 290 млрд доларів США.

Згідно зі звітом, потреби України на реконструкцію та відновлення оцінюються приблизно в 411 млрд доларів США. Водночас у 2023 році Україні необхідно 14 млрд доларів США на реалізацію швидкого відновлення, зокрема відновлення енергетичної, житлової, критично важливої та соціальної інфраструктури, базових послуг для найбільш вразливих верств населення, розмінування та розвиток приватного сектору.

Міністр фінансів зауважив, що 3,3 млрд доларів США з 14 млрд доларів США, необхідних на швидке відновлення, вже виділено з державного бюджету, зокрема на фінансування Програми 5-7-9, Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, Дорожній фонд та інше. Для фінансування решти майже 11 млрд доларів США, Уряд України розраховує на підтримку донорів та приватного сектору.

Сергій Марченко під час панельної дискусії в рамках презентації зауважив, що оцінки звіту, верифіковані та узгоджені Урядом України, Світовим банком, Європейською Комісією та ООН, допоможуть консолідувати додаткові кошти на відновлення, оскільки дають міжнародним партнерам чітке розуміння щодо потреб країни.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року було презентовано перший спільний звіт Уряду України, Світового банку та Європейської Комісії «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України». У ньому було представлено аналіз збитків України у період з 24 лютого до 1 червня 2022 року.