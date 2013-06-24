Уряд України зацікавлений у прозорому та підзвітному використанні коштів донорів. Про це зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко в коментарі для Wall Street Journal. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Для того, щоб і надалі залучати фінансову допомогу, яка нам необхідна для подолання економічних наслідків війни, ми маємо демонструвати світу досягнення у боротьбі з корупцією», – зазначив Сергій Марченко.

Коментуючи використання грантової допомоги від США, Міністр фінансів України зазначив, що Уряд може продемонструвати кожну особу, яка отримала кошти від американських платників податків. Коли йдеться про гроші міжнародних партнерів, тут не може бути й мови про корупцію. Але наші партнери також хочуть бачити, що й власні гривневі доходи, також не можуть бути вкрадені.

З початку повномасштабного вторгнення, Сполучені Штати надали Україні понад 14 млрд доларів США фінансової допомоги. Використання коштів проходить перевірку в Україні, а також інституціями, які надають допомогу. Моніторинг використання фінансування від США здійснюється Світовим Банком, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Deloitte Consulting – LLP.

«Проблема з корупцією в Україні не зникла, тому ми маємо розширювати інструменти для її подолання. Щоб зберегти підтримку від Урядів країн та платників податків країн-партнерів, ми маємо доводити справами, що ми надійні союзники і можемо ефективно використовувати залучені кошти», – зазначив Сергій Марченко.