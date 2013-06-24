Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанов №1081 та 728 у яких зазначений порядок забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей житловими приміщеннями та надання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення відповідно до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Про це повідомляє Урядовий портал.

У постанові КМУ уточнили категорії військовослужбовців, звільнених із військової служби, які мають право на отримання житла або грошової компенсації.

Зміни усувають неузгодженості в порядку забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей житловими приміщеннями. Неузгодженості усунуті й в порядку визначення розміру й надання військовослужбовцям та членам їхніх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення.