Кабінет Міністрів упорядкував умови праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, затвердивши зразки документів, необхідних для отримання чи продовження строку дії відповідних дозволів. Цим же рішенням, ухваленим на засіданні Уряду 24 січня 2023 року, врегульовуються та приводяться у відповідність до вимог чинного законодавства норми щодо застосування праці гіг-спеціалістів з числа іноземців та осіб без громадянства за гіг-контрактами. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Зважаючи, що розвиток IT – один з наших пріоритетів, для забезпечення сталих умов, які сприяли б розвитку галузі, було ухвалено закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки». Він гарантує стабільність правового режиму Дія Сіті протягом 25 років. Цим рішенням Уряд врегулював правову колізію, дозволивши резидентам Дія Сіті отримувати роботи чи послуги гіг-спеціалістів з числа іноземців та осіб без громадянства за гіг-контрактами без отримання дозволу», - розповіла Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, за попередніми даними, галузь IT, незважаючи на повномасштабну війну демонструвала минулого року зростання. Так, за попередніми оцінками НБУ, обсяг експорту телекомунікаційних, комп'ютерних та інформаційних послуг за лютий-листопад 2022 року зріс на 4% порівняно з відповідним періодом 2021 року. Обсяг експорту телекомунікаційних, комп'ютерних та інформаційних послуг за січень-листопад 2022 року порівняно з відповідним періодом 2021 року збільшився на 7,3% і становив 6,8 млрд доларів США.