Реалізація цього законопроєкту сприятиме легальному працевлаштуванню іноземців та дозволить забезпечити рівні умови оплати праці.
Так, проєктом закону пропонується:
♦зменшити фінансове навантаження на роботодавців, скасувавши зобов’язання щодо забезпечення рівня заробітної плати іноземцю у розмірі 5 або 10 мінімальних заробітних плат залежно від категорії;
♦ підвищити вартість дозволу з метою захисту національного ринку праці та спрямування коштів на виплату допомоги для безробітних громадян;
♦ надати можливість іноземцям, які навчаються у навчальних закладах України, працювати, передбачивши для роботодавця безоплатне отримання дозволу для такої категорії працівників;
♦чітко визначити перелік документів, які подаються для отримання або продовження дії дозволів; передбачити зручний спосіб отримання дозволу, зокрема через центри надання адміністративних послуг;
♦ забезпечити безоплатну видачу дублікату дозволу у випадках його втрати чи пошкодження;
♦ посилити контроль за додержанням законодавства у цій сфері, зокрема через запровадження моніторингу.