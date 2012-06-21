«Тракторфест» на Черкащині проходить уже вдев’яте. І як завжди, успішно. Цього разу його учасники сповна розкрили потужності тракторної техніки, показали віртуозне вміння трактористів, емоції та волю до перемоги. Усе це та ще багато конкурсів і виступів артистів, які відбувалися під час тракторних перегонів у селі Полствин на Канівщині, вражало особливою атмосферою свята. Його традиційними супутниками були спека й пилюка, але глядачі, яких зібралося цього року понад 5 тисяч, були готові терпіти незручності за видовище, яке демонстрували механізатори, зокрема на віражах, відриваючи від землі колеса багатотонних машин.