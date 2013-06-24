Рішенням Кабінету Міністрів України внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності. Метою змін є удосконалення положень Порядку та приведення його норм у відповідність до Закону України від 19.07.2022 № 2435-IX «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Про це повідомляє Урядовий портал.

Документом передбачено:

- уточнення переліку підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності;

- приведення у відповідність до законодавства норм щодо подання фінансової звітності, зокрема, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;

- доповнення нормою щодо видання таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами;

- удосконалення норм щодо подання уточненої фінансової звітності.

Нагадаємо, що норми Закону№ 2435-IX дозволяють не тільки забезпечити виконання взятих Україною зобов’язань щодо імплементації положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС, але й удосконалити законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що сприятиме спрощенню ведення бізнесу, прозорості фінансової звітності та позитивному інвестиційному клімату в Україні.