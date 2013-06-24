Кабінет Міністрів України вніс відповідні зміни до Порядку проведення робіт, пов'язаних з видачею дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, який був затверджений ще у березні 2002 року (постанова КМУ № 302). Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, Порядок приведено у відповідність до Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» та викладено в новій редакції.

Відтепер у Порядку:

прописано прозорі механізм отримання дозволу;

чітко регламентовано строки;

передбачено електронну взаємодію із Держпродспоживслужбою для оформлення висновку щодо отримання дозволу;

встановлено покрокові інструкції прийняття участі громадськості в процесі видачі дозволу на викиди та проведення публічного обговорення;

визначено чіткий механізм відмови у видачі, анулювання, переоформлення, зупинення і поновлення дії дозволу на викиди;

передбачена цифровізація процедури.

Пройти весь шлях від подання документів до отримання дозволу на викиди підприємства зможуть через єдину екологічну платформу ЕкоСистема https://eco.gov.ua/. Наразі Міндовкілля працює над відповідним технічним рішенням.

“Підтримка українського бізнесу для економічної стійкості країни наразі має велике значення. Тому сьогоднішнє рішення – це черговий крок до спрощення та вдосконалення дозвільних процедур, з якими стикаються підприємства. Водночас це і крок до підвищення екологічної безпеки, запобігання та зменшення забруднення повітря, на яке і так негативно впливають постійні обстріли ворога та підриви інфраструктури”, - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Як діяла процедура раніше?

Підготовка та узгодження всіх матеріалів для підприємств займали досить тривалий час. Проходження процедури могло затягнутися на пів року й довше. Порядок переоформлення, поновлення та призупинення дозволу був взагалі не визначений.

Крім того, не була встановлена чітка процедура розгляду зауважень від громадськості та проведення публічних обговорень. Це мало наслідком низький рівень участі та поінформованості громадськості у процесі прийняття управлінських рішень.

«Сьогодні завдяки цілеспрямованій політиці Уряду вже зроблено багато кроків, щоб бізнес міг без бюрократичних перепон розпочати свою роботу та працювати прозоро. Наразі взяття на державний облік в сфері атмосферного повітря та видача довідки щодо величин фонових концентрацій здійснюється онлайн у режимі peopleless. Сьогодні ми працюємо над цифровізацією видачі дозволу на викиди. Ми продовжуємо виконувати положення Орхуської конвенції та забезпечуємо участь громадськості в прийнятті управлінських рішень. Це є важливим індикатором кожної сучасної цивілізованої країни й Україна не виняток», - зазначив Руслан Стрілець.