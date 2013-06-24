Грантові програми єРобота, запроваджені минулого року, продовжують діяти. Уряд вніс зміни в порядок надання мікрогрантів та грантів на розвиток садівництва і тепличного господарства, що забезпечать стабільність фінансування програм та їх сталу реалізацію. Відповідне рішення ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 17 січня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Грантові програм підтримки бізнесу єРобота, завдяки яким підприємці мають можливість отримати від держави безповоротну допомогу на започаткування чи розвиток своєї справи, є дуже популярними. Минулого року ними скористались понад 2,5 тисячі підприємців, які отримали загалом 1,56 млрд грн грантових коштів. Ми продовжуємо дію цих програм цьогоріч, адже завдяки ним не лише стимулюємо розвиток підприємництва, а й покращуємо ситуацію на ринку праці, оскільки обов'язковою умовою надання грантів є створення підприємцем нових робочих місць», - повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, рішенням Уряду внесено зміни до програм грантової підтримки (мікрогранти на власну справу, гранти на розвиток садів та теплиць), що передбачають:

визначення коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття першочерговим джерелом фінансування надання мікрогрантів, що забезпечить стабільність фінансування програми;

виплату грантів отримувачам, рішення щодо яких прийнято у 2022 році, з загального фонду держбюджету 2023 року або за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

надання можливості отримувачам грантів на сади або теплиці, рішення щодо яких прийнято у 2022 році, обрати спосіб отримання гранту (у повному обсязі одним платежем або частинами).

Нагадаємо, проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через Портал Дія