Вдосконалено програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів України 24 січня 2022 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Загалом ми маємо сім мільйонів внутрішньо переміщених осіб, для яких питання пошуку нового робочого місця є надзвичайно актуальним. Тому програма стимулювання працевлаштування ВПО для Уряду залишається однією з пріоритетних в 2023 році. І цього року ми збільшили в 1,5 раза фінансування програм сприяння працевлаштування внутрішніх переселенців», - пояснила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зокрема, згідно з внесеними змінами, роботодавець отримує:

компенсацію витрат на оплату праці (але не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом) за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше шести календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази;

компенсацію витрат роботодавця на перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб з числа безробітних ВПО, яких працевлаштовано строком не менше ніж на 12 календарних місяців. Розмір компенсації визначається Кабінетом Міністрів України в межах вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Також встановлюється, що у разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості у разі звільнення працівника за власним бажанням, за угодою сторін, або за ініціативи роботодавця, сума виплачених коштів повертається у повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю залежно від джерела фінансування компенсації.

Єдине виключення з цього - коли на його робоче місце роботодавцем працевлаштовано іншого зареєстрованого безробітного за направленням територіального центру зайнятості до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості.

У разі якщо на місце звільненого працівника працевлаштовано зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб, виплата компенсації продовжується до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості.