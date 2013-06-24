16 листопада Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка удосконалює порядок соціального і правового захисту звільнених з російського полону оборонців та родин бранців кремля. Про це повідомляє Урядовий портал.

Проект постанови розроблений Мінреінтеграції на виконання Закону «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей».

Зокрема, Постановою затверджено:

• Положення про Комісію з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; ця комісія працюватиме при Мінреінтеграції; вона також прийматиме рішення про компенсацію з держбюджету витрат на правову допомогу незаконно ув’язненим рф громадянам України.

• Порядок призначення та виплати допомоги таким особам та членам їхніх родин.

• Порядок ведення Реєстру таких осіб. Реєстр адмініструватиме Національне інформаційне бюро (НІБ) при Мінреінтеграції.

Позбавлені свободи внаслідок агресії рф особи зможуть отримувати 100 тис. грн щорічно під час перебування у полоні та 100 тис. грн одноразово після звільнення. Крім того, у разі смерті такої особи передбачена одноразова фінпідтримка її сім’ї від держави 100 тис. грн.