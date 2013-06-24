Уряд передбачив у 2023 році на програму мікрогрантів «Власна справа» 1,8 млрд грн, що дозволить видати українцям понад 7000 мікрогрантів на започаткування та розвиток бізнесу. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі Національного телемарафону, передаєУрядовий портал.

«Бюджет на програму «Власна справа» цього року становить 1,8 млрд грн і Уряд планує видати українцям понад 7000 мікрогрантів на старт або розвиток бізнесу. Розраховуємо, що отримувачі цих коштів, створять багато робочих місць, адже обов’язковою умовою надання мікрогранту є створення підприємцем одного-двох робочих місць, залежно від суми гранту. І це позитивно вплине на ринок праці. Ми маємо хороші результати цієї програми за минулий рік - мікрогранти отримали 3300 підприємців, які створять понад 8000 робочих місць», - розповіла Тетяна Бережна.

Вона нагадала, що програма мікрогрантів є найбільш популярною серед грантових програм проекту єРобота, і перша цього року хвиля подачі заявок на мікрогрант стартувала 1 лютого. За тиждень українці вже подали через портал Дія понад 200 заявок на отримання коштів. Сума мікрогранту становить від 50 до 250 тис. грн. Його можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

За словами заступника Міністра економіки, серед підприємців, які вже отримали мікрогранти за урядовою програмою єРобота минулого року, майже 30% працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту, 20% - в сфері переробної промисловості, 13% - тимчасового розміщування й організації харчування. Найбільше грантоотримувачів було у Києві, Львові та Рівному.

Нагадаємо, урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через Портал Дія.