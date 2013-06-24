Кабінет Міністрів України виділив ще 500 млн грн на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та обладнання. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Підтримка наших громадян залишається пріоритетним завданням. З перших тижнів війни ми запустили й активно впроваджуємо програму безкоштовної роздачі продуктових і санітарно-гігієнічних наборів для жителів прифронтових міст. Уже роздали сотні тисяч таких наборів», — зазначив очільник Уряду.

За словами Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів України також ухвалив рішення, яке дозволить і надалі фінансувати ці програми. Загалом місцевим бюджетам Уряд перерахує 7,5 млрд грн.

«Ці програми забезпечать мільйони наших громадян необхідними продуктами, ліками, гігієнічними засобами. Це важливі речі, які ми реалізовуємо та будемо продовжувати реалізовувати», — наголосив Прем’єр-міністр.

Серед іншого Уряд спрямував 56 млн грн для «Миколаївводоканалу», аби почати буріння артезіанських свердловин біля Миколаєва і забезпечити жителів міста водою.

Денис Шмигаль підкреслив, що оперативне відновлення звільнених територій триває. Уряд уже виділив 1,4 млрд грн Київській, Чернігівській, Харківській, Сумській та Житомирській областям. Це гроші для відновлення світла, води, газу, будівництва тимчасових мостів, розчищення доріг та інших першочергових заходів.