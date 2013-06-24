Кабінет Міністрів України виділив місту Києву із резервного фонду державного бюджету 200 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури. Відповідне рішення прийняв 31 травня Уряд на своєму засіданні. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, передає Урядовий портал.

«Столиця уже розпочала підготовчі роботи для проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будинків та приміщень соціальної інфраструктури. Уряд виділив для Києва 200 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій. Головне завдання — відновити житлові будинки та критично важливу інфраструктуру, щоб забезпечити базові потреби містян.

Столиця з перших днів війни була під ракетними ударами, в деяких районах тривали запеклі бої, в результаті чого були пошкоджені 390 будівель, у тому числі понад 220 житлових будинків.

Відтак Уряд спростив усі необхідні для відновлення процедури, крім того, спрямовує кошти на відповідні першочергові заходи», — зазначив Міністр Олексій Чернишов.

Передбачено, що кошти підуть на першочерговий ремонт житлової та критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, розбирання зруйнованих конструкцій.