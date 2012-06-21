Ідеться про геоінформаційні системи з гідравлічним обрахуванням, ERP-системи для управління майном та закупівлями, систему SCADА для моніторингу функціонування мереж підприємства в реальному часі, а також про білінгові системи, найважливіші з точки зору споживачів.

Їх уже давно успішно використовують багато підприємств для нарахування та контролю оплати за спожиті послуги. Але мало хто з пересічних жителів міст здогадується, що це набагато більше, ніж просто виписані квитанції за спожиті послуги. Про те, що таке білінгова система і яка з неї користь, ми розмовляли з президентом Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитром НОВИЦЬКИМ на прикладі кейсу Київводоканалу.