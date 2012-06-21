Кабінет Міністрів виділив 106 млн гривень із резервного фонду державного бюджету на відновлення авіаційної техніки, яка використовується у ліквідації надзвичайних ситуацій та для виконання інших завдань цивільного захисту.
Відповідне розпорядження було розроблене Міністерством економіки, повідомляє пресслужба міністерства.
“Для уряду вкрай важливо підтримувати авіаційну техніку ДСНС у справному стані”, - прокоментував ухвалене рішення перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.
Зазначається, що кошти будуть спрямовані на відновлення 7 літаків та 12 вертольотів, які є на сьогодні несправними.