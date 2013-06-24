Уряд виділив із резервного фонду державного бюджету обласним військовим адміністраціям понад 2,7 млн грн на підтримку власників житла, що безоплатно надали прихисток вимушеним переселенцям. Йдеться про часткову компенсацію на комунальні послуги за березень. Таке відшкодування передбачено соціальною програмою «Прихисток». Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Ті люди, які на період воєнного стану прихистили у своїх домівках переселенців, отримають компенсацію, яка передбачена соціальною програмою «Прихисток». Таке рішення – це дієва підтримка тих, хто безоплатно надав допомогу українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки», – зауважив Міністр.

Зазначимо, що компенсація надаватиметься виключно у безготівковій формі.

Наразі реєстрація ВПО триває і очікується, що компенсацію витрат на комунальні послуги за квітень отримають значно більше домогосподарств.

Нагадаємо, що з ініціативи Мінрегіону в Україні діє урядова соціальна програма «Прихисток», мета якої – забезпечити житлом вимушеним переселенцям, які перемістилися у період воєнного стану в безпечніші місця, та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили.

Програма відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», яка набрала чинності 22 березня 2022 року.