Уряд погодив виділення 44,3 мільйона гривень з резервного фонду для фінансування перших переможців програми грантів на розвиток переробного бізнесу. Вже найближчим часом учасники програми, які набрали найбільшу кількість балів за свої бізнес-проекти, отримають кошти на обладнання, матеріали, сировину тощо. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед проектів, у які будуть спрямовані кошти – запуск лінії з виробництва дроту, розширення виробництва дитячих іграшок, закупівля сучасного обладнання для розширення виробництва м’ясо-ковбасних виробів, придбання лінії електро-оптичного сортування для перероблення і консервування фруктів та овочів та інші.

Реалізація перших проектів у сфері переробки дозволить забезпечити роботою 150 людей.

“Створення близько 75 тисяч робочих місць протягом року та поява нових підприємств, які створюватимуть якісну українську продукцію – таких результатів очікуємо від втілення програми грантів для розвитку переробної промисловості. Підтримуємо українського виробника, чиї товари мають шанс посісти своє місце у світовій торгівлі та довести свою відповідність міжнародним стандартам якості”, – підкреслила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Загалом з початку запуску програми грантів для переробних підприємств українці подали 574 заявки на участь через Портал Дія. 65% заявників планують витратити кошти на обладнання, 22% – на введення устаткування в експлуатацію, 13% – на доставку техніки.

Серед найпопулярніших напрямів, у яких підприємці реалізують свої проекти – виробництво товарів та оптова торгівля ними – 4,5%, лісопильне та стругальне виробництво – 4,1%, перероблення зернових, бобових культур і насіння олійних культур – 3,8%, виробництво м'ясних продуктів та м’яса – 3,2%