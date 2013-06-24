Кабінет Міністрів України додав виробництво та торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, паливом, зберігання палива до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати діяльність на принципах декларування. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 10 вересня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Сьогоднішнє рішення дозволить посилити контроль над обігом високоліквідних підакцизних товарів, що мають стратегічне значення для держави, – спирт та пальне. А також товарів, які мають шкідливий вплив при споживанні, зокрема тютюну та алкоголю. При цьому потрібно розуміти: це не правило, а виняток. Уряд і надалі рішуче налаштований впроваджувати політику дерегуляції. З початку широкомасштабної агресії ми перевели понад 500 дозвільних процедур на декларативний принцип. Плануємо зменшити кількість видів дозвільних документів до п’яти. План відбудови України, представлений нашим західним партнерам в Лугано, передбачає цілу низку інших кроків, покликаних створити сервісно-спрямовану систему державного нагляду. При цьому дерегуляція має бути виваженою та відповідати насамперед інтересам держави та суспільства», - розповіла Перший віце-прем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням Уряду, до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати роботу на принципах декларування, внесено діяльність у сфері виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, зерновим дистилятом, біоетанолом. А також виробництва і торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. І, нарешті, діяльність із виробництва, торгівлі та зберігання пального. Відтепер всі ці види діяльності можуть провадитися лише на підставі ліцензії.

На переконання Міністерства економіки, даний крок дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, попередить можливі зловживання у сфері обігу товарів, що несуть небезпеку для життя та здоров’я населення.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів схвалив законопроект про спрощення дозвільних процедур для набуття права на землю та для початку будівництва під час реалізації проектів, що спрямовані на відновлення економіки. Під час дії воєнного стану та у відбудовний період підприємці, які реалізують проекти, що входять до Переліку проектів відновлення економіки, отримують максимально сприятливі умови для інвестування.