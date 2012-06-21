Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Кабміну 11 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Сьогодні затверджуємо порядок відшкодування коштів, які будуть виплачені тим фермерами, які, наприклад, через посуху втратили свої посіви. За 1 гектар повністю втрачених посівів будемо виплачувати 4700 грн, водночас відшкодування не можна буде отримати на більш ніж 50 гектарів господарства”, - сказав Шмигаль.
Глава уряду доручив міністру аграрної політики та продовольства провести обговорення із суспільством проєктів зрошування у південних регіонах.