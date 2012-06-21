Жоден національний стадіон, де відбувалося дійство закриття Олімпійських ігор, мабуть, не бачив такої сумної картини, як у Токіо. Вистава вражала вишуканістю, режисерськими ходами й задумками, а також майстерним їх виконанням акторів. Але споглядати за цим було нікому, адже і змагання, і закриття ігор відбувалися з порожніми трибунами. І це один з тих небагатьох випадків, коли телеглядачам справді пощастило мати візуальну перевагу.