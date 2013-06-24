Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що Мінсоцполітики спрямувало наступний транш обсягом майже 6,2 мільярда гривень на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Про це він повідомляє Урядовому порталу.

В результаті, Уряд загалом виплатив близько 17,2 мільярда гривень майже 2,3 мільйонам людей, які були вимушені переміститись із зон активних бойових дій всередині країни.

Нагадуємо що відповідно до рішення Уряду допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Також допомога виплачується внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 р. заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, або подали документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією.

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.