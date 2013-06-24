З метою погашення заборгованості за лікарняними і виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами, яка утворилась у Фонді соціального страхування, Кабінет Міністрів України, за ініціативою Міністерства соціальної політики, ухвалив постанову, що дозволить протягом грудня 2022 року спрямувати на дані виплати більш ніж 3,5 млрд грн додаткового ресурсу, і таким чином, повністю вирішити проблему цієї заборгованості у поточному році. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідна постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання забезпечення здійснення страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням”, була схвалена на засіданні Уряду 30 листопада.

Це дозволить повністю врегулювати проблему накопиченої заборгованості за неоплаченими лікарняними та виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами, яка протягом 2022 року утворилась у Фонді соціального страхування, який до 1 січня 2023 року є відповідальним за здійснення таких виплат.