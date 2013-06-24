Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж ініціаторам створення, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 3 січня 2023 року.

«Держава проводить велику комплексну роботу з залучення інвестицій, що включає підготовку та презентацію інвестиційних можливостей, зокрема на платформі Advantage Ukraine, гарантування інвестиційних ризиків, створення сприятливих умов для інвесторів. Залучення інвестицій у індустріальні, у тому числі екопарки, є невід’ємною складовою цієї роботи. Сьогоднішнє рішення сприятиме залученню інвестицій у економіку та стимулюватиме розвиток індустріальних парків», - зазначив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

Відповідно до ухваленого Урядом Порядку, для отримання компенсації ініціатори, керуючі компанії чи учасники індустріальних парків мають подати відповідну заявку до Міністерства економіки України.

Звернення заявників розглядатиме постійно діюча міжвідомча Комісія з підготовки рекомендацій щодо державного стимулювання індустріальних парків. На підставі рекомендацій Комісії про надання або відмову в наданні компенсацій Мінекономіки ухвалюватиме відповідні накази та розміщуватиме на своєму веб-сайті інформацію про обсяги надання компенсації з відображенням їхнього розміру в розрізі заявників. Також будуть оприлюднюватися переліки заявників, яким відмовлено в наданні компенсації у поточному році та підстави надання відмови.

Згідно з Порядком, компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж підлягають до 100% витрат (без урахування ПДВ) заявника, пов'язаних з підключенням або приєднанням до:

системи передачі або систем розподілу електричної енергії (крім приєднання до електричних мереж малих систем розподілу);

загальної мережі залізниць;

мереж газопостачання, тепло-, водопостачання та водовідведення, розташованих за межами території індустріального парку;

інфраструктури електронних комунікаційних мереж, розташованої за межами території індустріального парку.

Загальний обсяг компенсації з усіх джерел не може перевищувати 100% вартості витрат заявника.

На сьогодні до Реєстру індустріальних парків включено 60 промислових майданчиків. З них 9 – нові парки, зареєстровані у 2022 році.