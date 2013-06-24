Рішенням Уряду розширено можливість виїзду за кордон певним категоріям представників авіаційної галузі.

Відповідні зміни внесені у Правила перетинання державного кордону громадянами України постановою Кабінету Міністрів України №1148, яка опублікована на урядовому порталі.

Зміни стосуються громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, що належать до авіаційного персоналу, є державними інспекторами з авіаційного нагляду або особами, уповноваженими на проведення перевірок Державіаслужби, та працівниками Державного авіаційного підприємства «Україна».

Цим категоріям громадян дозволяється виїзд за кордон під час воєнного стану, якщо вони прямують для роботи за кордоном або тренажерної підготовки.

Постанова Уряду визначає: за якими документами та на який термін можуть виїхати з України визначені категорії осіб, а також які органи видають відповідні документи.

Рекомендуємо визначеним категоріям осіб уважно ознайомитися зі змістом зазначеної постанови Уряду та перед прибуттям у пункт пропуску мати усі документи, передбачені Правилами перетинання державного кордону громадянами України.