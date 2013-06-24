Вчора, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед ключових напрямів:

  • Національна безпека і оборона;
  • Дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу;
  • Інформаційні та комунікаційні технології;
  • Енергетика та енергоефективність;
  • Раціональне природокористування;
  • Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
  • Нові речовини і матеріали.

Ці напрями були визначені на основі проведених раніше аналітичних досліджень науково-технологічного розвитку та пропозицій центральних органів виконавчої влади й академій наук, тож ураховують актуальні потреби держави в період воєнного стану.

Важливе уточнення: оновлений перелік діятиме до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Довідково

Постанову підготовлено на виконання положень Закону України від 21 грудня 2023 року № 3534-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності».