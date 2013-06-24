Кабінет Міністрів України затвердивПорядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Йдеться про 35,5 млрд гривень, виділених із держбюджету. Кошти будуть спрямовані на такі основні напрями:
1) будівництво громадських будівель, захисних споруд цивільного захисту;
2) реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури;
3) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій;
4) розроблення проектної документації для зруйнованих війною об’єктів;
5) закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств з благоустрою територій;
6) придбання житлових приміщень, садових і дачних будинків для громадян України, відповідні об’єкти нерухомого майна яких знищені внаслідок бойових дій.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Звернення про виділення коштів від Фонду зможуть подавати представники обласних, Київської міської держадміністрацій (обласних військово-цивільних, військових, Київської міської військової адміністрації) до Мінінфраструктури, Міненерго, МОЗ і МОН.