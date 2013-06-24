Обов'язкове використання електронного підпису на захищеному носії в Україні відтермінували на період дії воєнного стану та протягом 6 місяців із дня його припинення. 25 травня Уряд ухвалив зміни у відповідну постанову. Про це повідомляє Урядовий портал.

У 2020 році використання електронного підпису в окремих випадках, коли вимагається кваліфікований, було впроваджено в межах експериментального проекту. А обов'язкове використання е-підпису на захищених носіях планувалося запустити з 31 березня цього року.

Експериментальний проект успішно себе зарекомендував. Лише минулого року було отримано 17 млн е-підписів, якими скористалися понад 8 млрд разів.

Однак для того, щоб не створювати під час воєнного стану навантаження на надавачів електронних довірчих послуг і великі черги на отримання довірчих послуг, рішення відтермінували. А це означає, що користувачі електронних довірчих послуг із 1 червня 2022 року зможуть і надалі використовувати удосконалені підписи, що базуються на кваліфікованих сертифікатах для е-взаємодії фізичних та юридичних осіб, а також автентифікації в держсистемах.

Нагадаємо, минулого року Уряд схвалив законопроект щодо укладання угоди з Євросоюзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства ЄС у сфері електронної ідентифікації. Документ спрямований на вдосконалення державного регулювання у цій сфері. Парламент вже ухвалив його в першому читанні.