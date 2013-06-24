Кабінет Міністрів України прийняв зміни до Ліцензійних умов щодо господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі й імпорту лікарських засобів, які передбачають підключення закладу до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ). Про це повідомляє Урядовий портал.

Метою цього рішення є забезпечення можливості відпуску рецептурних лікарських засобів в аптеках за електронним рецептом.

Втім, це рішення буде впроваджуватися поступово з можливістю запровадження перехідного періоду для аптек. Так, дана вимога стане обовʼязковою для всіх субʼєктів господарювання з 1 квітня 2023 року.

На період воєнного стану виключенням будуть лише аптеки, розташовані в зоні проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

«Однією з цілей впровадження нових цифрових інструментів є забезпечення прозорого та контрольованого відпуску рецептурних лікарських засобів, – говорить заступник Міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич. – При цьому підключення до ЕСОЗ аптечних закладів, що раніше не були зареєстровані, дозволить не лише пацієнтам безперешкодно отримати ліки за електронним рецептом, але й надалі відстежувати та аналізувати обсяги відпуску рецептурних ліків у країні для побудови системи клінічного моніторингу та прийняття ефективних рішень у системі охорони здоровʼя».

Нагадаємо, щоб зареєструватися в електронній системі охорони здоровʼя, аптекам необхідно:

Перелік підключених МІС, які надають послуги аптекам, можна знайти на сайті системи. Під час вибору МІС та укладенні договору про надані послуги, радимо звернути особливу увагу на послуги з навчання та підтримки, як одні з пріоритетних вимог. Обрати медичну інформаційну систему (МІС). Перелік підключених МІС, які надають послуги аптекам, можна знайти на сайті системи. Під час вибору МІС та укладенні договору про надані послуги, радимо звернути особливу увагу на послуги з навчання та підтримки, як одні з пріоритетних вимог. Зареєструвати керівника, заклад та його підрозділи в електронній системі охорони здоровʼя. Забезпечити уповноважених працівників закладу кваліфікованим електронним підписом. Зареєструвати всіх інших фармацевтичних працівників, які здійснюють відпуск рецептурних ліків, в системі.

Це опис основних кроків, представники МІС готові надати детальні рекомендації щодо реєстрації аптечного закладу та коректного внесення даних до ЕСОЗ.

При цьому звертаємо увагу, що з 1 серпня 2022 року запрацював електронний рецепт на відпуск антибактеріальних лікарських засобів, а з 1 листопада заплановано впровадження електронного рецепта для відпуску наркотичних (психотропних) препаратів. Так, завдяки прийнятим змінам оптимізується робота аптечних закладів, які поки не можуть відпускати ліки за електронним рецептом та наразі відпускають їх лише за паперовими бланками.

Нагадуємо, що попередньо уряд ухвалив зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, згідно з якими усі заклади охорони здоров'я, що здійснюють медичну практику, мають працювати в ЕСОЗ.