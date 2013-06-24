Кабінет Міністрів України вніс зміни до Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах, за якою підприємства мають розрахувати обсяги заборгованості з різниці в тарифах, що підлягають компенсації з Державного бюджету. Відповідне рішення прийняв Уряд під час засідання 12 жовтня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Компенсація заборгованості з різниці в тарифах — це один з елементів забезпечення фінансової спроможності підприємств теплопостачання в період опалювального сезону 2022/2023 рр., здійснення ними розрахунків за природний газ. Отримання компенсації дозволить підприємствам погасити борги за спожиті енергоносії. Таке важливе рішення Уряду спрямоване не лише на підтримку теплопостачальних підприємств, а й на забезпечення отримання безперебійних послуг споживачами», — зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

За словами Міністра Уряд пішов назустріч органам місцевого самоврядування і передбачив норму, яка дозволяє не зменшувати обсяг різниці в тарифах для тих підприємств, які отримували підтримку з місцевих бюджетів. Це дуже важливе рішення, яке об’єднує нас у ці непрості часи та дозволяє спільними зусиллями підтримувати житлово-комунальну галузь.

Зазначимо, проект постанови “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 977” дозволяє розпочати на місцях роботу Теркомісій щодо узгодження підприємствам галузі обсягів заборгованості з різниці в тарифах.

У свою чергу Тернопільський міський голова, Голова бюджетного комітету Правління Асоціацій міст України Сергій Надал наголосив: «Сьогодні Урядом прийняте рішення щодо затвердження Методики компенсації різниці в тарифах, яка враховує обсяги трансфертів, що надавалися муніципалітетами. Це рішення є надзвичайно важливим, адже дозволить стабільне проходження опалювального сезону і забезпечить справедливість у взаємовідносинах між центральною владою та місцевим самоврядуванням. Тому я та інші представники громад дуже вдячні Прем’єр-міністру та Міністру розвитку громад та територій за правильні своєчасні рішення у цей складний період».

Відтак зміни до Методики передбачають:

перенесення дати врегулювання заборгованості з різниці в тарифах для підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення та встановлення нових періодів для розрахунку різниці в тарифах;

визначення можливості розрахунку заборгованості з різниці в тарифах для таких категорій споживачів, як «релігійні організації» та «інші споживачіс»;

визначення умов розрахунку обсягу заборгованості з різниці в тарифах у випадку отримання підприємством трансфертів із державного бюджету чи місцевого бюджету для фінансування витрат, які безпосередньо пов’язані з операційною (основною) діяльністю суб’єкта господарювання;

особливості розрахунку фактичних витрат суб’єктів господарювання, що виробляють теплову енергію комбінованим способом.

Нагадаємо, раніше Уряд оновив

Типове положення про територіальну комісію з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах.