Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів була прийнята постанова, яка вносить зміни у Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру. Про це повідомляє Урядовий портал.

Проектом постанови пропонується Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру доповнити такими нормами як:

визначення адміністратора Державного картографо-геодезичного фонду України;

забезпечення організації формування та ведення Державного картографо-геодезичного фонду України; проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо найменування та перейменування географічних об’єктів і надає відповідний висновок;

звернення до суду з позовами про визнання недійсними угод, укладених із порушенням встановленого законом порядку купівлі-продажу, ренти, дарування, застави, обміну земельних ділянок державної, комунальної власності; проведення публічного моніторингу земельних відносин, у тому числі моніторингу ринку земель;

Водночас скасовуються такі норми, як:

здійснення державного нагляду у сфері землеустрою;

здійснення державного контролю за втратами сільськогосподарського виробництва, надання пропозицій щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва;

звернення до суду з позовом щодо відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва;

Також прийнятий нормативно-правовий акт визнає такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 727 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» у зв’язку з виключенням зазначеної функції.