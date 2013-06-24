Кабінет Міністрів України схвалив постанову щодо внесення змін до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Зокрема, змінами передбачено підвищення мінімального розміру гарантійного внеску для участі в електронних торгах. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгенія Федоренка, незважаючи на внесення змін до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами у частині підвищення мінімального розміру гарантійного внеску торік, випадки недобросовісної конкуренції під час проведення аукціонів з продажу спецдозволів на користування надрами не припинилися.

Зокрема, деякі учасники торгів пропонують завищені суми за лот, а ставши переможцем у торгах, відмовляються від купівлі лоту. Як результат – конкурент усунутий, а втрата гарантійного внеску є несуттєвою у порівнянні з вигодами, які вони отримують, не допускаючи конкурентів на ринок.

При цьому відсутність належної конкуренції аж ніяк не сприяє оновленню матеріально-технічної бази та застосуванню нових сучасних технологій надрокористування.

«Ми прагнемо до запровадження принципів збалансованого природокористування, де вкрай важливо стимулювати осучаснення існуючих технологій, приводити їх до зразка європейської моделі виробництва та споживання. Нові правила проведення аукціону запроваджують динамічне збільшення заставного внеску, що гарантовано дозволить прибрати монополії, а добросовісному покупцю стати власником ліцензії на конкурентних умовах, створювати нові робочі місця та сплачувати податки до бюджетів усіх рівнів. Крім того, системні кроки реформи надрокористування дозволять Україні стати рівноправним учасником Європейської Стратегії щодо мінеральної сировини до 2030 року. Це є особливо важливим сьогодні, коли Україна рухається Європейським шляхом», – підкреслив Євгеній Федоренко.