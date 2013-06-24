Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру». Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ розроблено з метою приведення Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (далі – Порядок), у відповідність із положеннями законів України від 16 серпня 2022 року № 2530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов для відновлення та розвитку електронних комунікаційних мереж», від 20 червня 2022 року № 2321-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів», від 18 листопада 2021 року № 1907-IX «Про публічні електронні реєстри».

Зміни стосуються:

- впровадження механізму внесення змін у відомостях Державного земельного кадастру про угіддя земельних ділянок на угіддя самозалісеної ділянки. Так, відповідно до статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» відомості про угіддя земельної ділянки вносяться до Державного земельного кадастру на підставі заяви власника земельної ділянки або за рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, який відповідно до статті 122 Земельного кодексу України приймає рішення про передачу земельних ділянок державної чи комунальної власності у власність, – щодо зміни угідь на угіддя самозалісеної ділянки.

- інформаційної взаємодії базових реєстрів, зокрема, застосування відомостей про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, з метою верифікації відомостей (даних) про особу та ідентифікації особи у інформаційно-комунікаційних системах центральних органів виконавчої влади;

- приведення у відповідність до змін у законодавстві деяких положень зазначеного Порядку в частині використання термінології щодо електронних комунікацій.