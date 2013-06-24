Кабінет міністрів України 29 листопада ухвалив Постанову «Про внесення змін до Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин», розроблену Мінагрополітики. Про це повідомляє прес-офіс Міністерства.
Документ удосконалює процедуру подання заяви на отримання примусової ліцензії в Мінагрополітики, передбачає можливість подання заяви у паперовій або електронній формі засобами інформаційно-комунікаційних систем, отримання повідомлення про прийняте рішення по заяві у електронному вигляді. Проектом постанови встановлено строки розгляду заяви, прийняття рішення, оформлення та видачі примусової ліцензії, а також підстави відмови її видачі.