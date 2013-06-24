Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2022 року № 921 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220 і від 29 грудня 2021 р. № 1438» приведено у відповідність до Закону України від 12 травня 2022 р. № 2247-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану» постанови Уряду від 3 березня 2004 р. № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі» та від 29 грудня 2021 р. № 1438 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками». Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

В результаті цього внесено зміни до розділу «Інші права та обов’язки сторін*» Типового договору оренди землі, а саме, встановлено, що права та обов’язки сторін під час дії воєнного стану, його припинення або скасування в Україні або у відповідних окремих її місцевостях, визначаються з урахуванням пунктів 27, 28 розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України, якими встановлено особливості регулювання земельних відносин саме під час дії воєнного стану, у разі його припинення або скасування.

Також відповідно до постанови КМУ від 19 серпня 2022 року № 921 продовжено строк реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками до 2023 року.