Військовим збором нe оподатковуватимуть доходи військовослужбовців на період їх безпосередньої участі у відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кабінет Міністрів України врегулював питання підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану по відсічі і стримуванню збройної агресії рф для застосування пільги з оподатковування військовим збором.

Відповідні зміни до постанови Уряду від 30 грудня 2015 р. № 1161 на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану» були внесені 17 березня.

У новій редакції постанови тепер визначено підстави для здійснення застосування пільги з оподаткування військовим збором грошового забезпечення осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану по відсічі і стримуванню збройної агресії росії. А саме: витяги (копії) з наказів командирів (начальників) про виплату додаткової винагороди, що передбачена законодавством для осіб, які беруть безпосередню участь у зазначених заходах.