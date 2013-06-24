За поданням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Кабінет Міністрів України постанову «Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період». Рішення прийняте 17 червня 2022 року на засіданні Уряду. Про це повідомляє Урядовий портал.
Документ врегульовує питання поводження з військовополоненими з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права.
Зокрема постановою закріплюється порядок:
- ведення обліку та реєстрації військовополонених ворогів;
- евакуації та прийому-передачі військовополонених ворогів;
- супроводження військовополонених ворогів;
- організації заходів передачі військовополонених ворогів до табору (дільниці);
- опитування у відповідності до норм чинного законодавства та міжнародного гуманітарного права.