Кабінет Міністрів України затвердив правила вирубування дерев і чагарників та використання цієї деревини на лісових ділянках, призначених не для лісового господарства. Про це повідомляє Урядовий портал.

Варто зазначити, що порядок розроблений на виконання Закону України від 20 червня 2022 р. № 2321-ІХ про збереження лісів.

Документ встановлює правила вирубування дерев і чагарників та використання одержаної при цьому деревини у разі:

- Зміни цільового призначення земельних лісових ділянок. Наприклад при вилученні земельних лісових ділянок для будівництва ліній електромереж, доріг, житлових будинків, інших будівель та споруд.

- Встановлення сервітуту для їх використання в цілях, не пов’язаних із веденням лісового господарства.

- Переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель - здійснюється виключно для власних потреб лісгоспів.

«Встановлюючи чіткі правила для рубок лісів та чагарників на лісогосподарських землях при зміні їх призначення, ми тим самим зменшуємо можливості для зловживання та неконтрольованого вирубування лісів й посилюємо контроль за проведенням зазначених рубок. Адже раніше узагалі не була встановлена процедура надання дозволу та контролю за такими роботами. Наприклад, місцева влада могла схвалити рішення про вирубування дерев або укласти договір про встановлення земельного сервітуту, але процес отримання дозволу та проведення рубки був незрозумілим», - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.