Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що Уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, яким врегульовуються порядок дій та повноваження органів влади під час повернення переміщених за кордон українських дітей з вразливих категорій у випадках, коли виникають суперечності між законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування щодо представництва інтересів таких дітей, і як наслідок законні представники, призначені в Україні, не мають можливості захищати права дітей. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр повідомила, що з початку широкомасштабного вторгнення росії за кордон евакуювали близько 13 тисяч дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, в сім’ї опікунів, піклувальників, а також дітей, які перебували в закладах цілодобово.

«У цілому приймаючі країни створили всі необхідні умови для забезпечення потреб дітей та захисту їхніх прав. Але є окремі випадки, коли дітям з вразливих категорій призначили тимчасових опікунів з числа громадян держав, до яких вони тимчасово переміщені, відповідно до рішень місцевих судів.

Ми маємо інформацію про декілька випадків розлучення дітей з прийомними сім’ями або іншими законними представниками дітей, призначених відповідно до законодавства України, внаслідок таких рішень. При цьому українські законні представники не мали можливості ознайомитися з відповідними рішеннями судів щодо дітей, а вищезазначені юридичні дії проводились без присутності уповноваженої особи дипломатичної установи України.

Я ці ситуації обговорила на особистих зустрічах з відповідними міністрами країн, де були зафіксовані подібні випадки, а також передала весь перелік зафіксованих випадків Єврокомісії для врегулювання та попередження таких випадків у майбутньому.

Але також вкрай важливим було врегулювати у національному правовому полі алгоритм невідкладного повернення дітей в Україну при виникненні таких ситуацій: визначити відповідальні органи влади, їхній порядок дій та взаємодії. Саме це і зробив Уряд, ухваливши напрацьоване Мінсоцполітики рішення», прокоментувала Марина Лазебна.

Ухвалене Урядом рішення врегульовує повноваження органів влади та порядок дій при поверненні дітей з вразливих категорій та захисту їхніх прав до моменту повернення у випадках суперечностей між законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування щодо представництва інтересів таких дітей.

Зокрема, врегульовуються повноваження та взаємодія:

• Міністерства закордонних справ,

• Закордонних дипломатичних установ України,

• Міністерства соціальної політики,

• Міністерства юстиції,

• Національної соціальної сервісної служби,

• органів опіки і піклування.

У процедурі повернення враховані положення Конвенції ООН про права дитини, Європейської конвенції про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей, Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, Європейської конвенції з прав людини, Керівних принципів щодо альтернативного догляду за дітьми.

Також передбачений порядок визначення адміністративно-територіальних одиниць для повернення та влаштування дітей з-за кордону, якщо неможливо забезпечити повернення дітей на територію, де вони проживали до широкомасштабного вторгнення, у зв’язку з тимчасовою окупацією або активними бойовими діями.