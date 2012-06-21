Для споживачів комунальних послуг, у разі укладення індивідуальних договорів, встановлено обмеження розміру плати за абонентське обслуговування. Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів України під час засідання 1 вересня.

«Прийнята постанова дозволить забезпечити практичну реалізацію Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Тобто, у разі укладення з виконавцями комунальних послуг індивідуальних договорів, споживачі вноситимуть плату за абонентське обслуговування у розмірі, що не перевищуватиме граничного розміру, встановленого Урядом», – зауважила заступник Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

Зазначимо, згідно з внесеними змінами:

♦ встановлюється граничний розмір плати за абонентське обслуговування виходячи з тієї структури витрат, що передбачені Законом України «Про житлово-комунальні послуги» з 01.05.2021;



♦ уточнюються окремі аспекти застосування граничного розміру плати за абонентське обслуговування виконавцями послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами за індивідуальними договорами.



Нагадаємо, 31 серпня Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час наради щодо підготовки до опалювального сезону підкреслив, що суми в платіжках людей не повинні збільшуватися.