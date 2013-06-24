Уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення України.

Ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вона була підписана сьогодні Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою та Помічницею Керівника ПРООН, директоркою Регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД Іваною Живковіч за участі Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

«Поки Збройні Сили України звільняють території від окупантів, Уряд спільно з міжнародними партнерами працює над реалізацією «проектів виживання» – відновленні транспортного сполучення зі звільненими регіонами, створенні умов для повернення громадян до своїх будинків, підтримці економіки у регіонах.

Важливо відчувати консолідацію всього цивілізованого світу навколо боротьби нашої країни із російським терористичним режимом. Партнерство України, Японії та Програми розвитку ООН якраз є тим прикладом ефективної співпраці, яка дозволяє не тільки протидіяти ворогу, але й поступово відновлювати зруйноване.

Дякую партнерам з Японії та ООН за підтримку. Розраховуємо, що будемо тільки поглиблювати її, зокрема в питанні відновлення критичної інфраструктури. Бачимо розуміння партнерів, що допомога якраз в цьому питанні є нагальною та життєво важливою для України», – прокоментував Олександр Кубраков.

Програма допомоги України зосереджена на п’яти ключових сферах:

посилення спроможності уряду реагувати на кризу та управляти нею;

підтримка державних служб, аби вони могли продовжувати свою роботу;

відновлення критично важливої інфраструктури, щоб люди могли безпечно повернутися додому;

підтримка приватних підприємств, щоб вони продовжували працювати, тим самим підтримуючи громади;

зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв’язків.

Раніше, у квітні 2022 року, Японія вже виділила 4,5 мільйона доларів для проведення екстреного очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів і розчищення завалів.