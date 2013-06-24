Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 4 жовтня 2022 року вніс зміни до Порядку здійснення реабілітаційних заходів щодо розширення переліку категорій осіб, яким можуть надаватися реабілітаційні послуги. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це дозволить оперативно забезпечувати реабілітаційними послугами учасників бойових дій та цивільних громадян, які в районах воєнних дій отримали поранення, каліцтва та інші захворювання, незалежно від встановлення їм інвалідності.

Прийняте урядове рішення має на меті підтримку як цивільних громадян, так і захисників, які постраждали внаслідок повномасштабної агресії російських окупантів.

Також Порядком здійснення реабілітаційних заходів передбачено можливість подання необхідних документів за фактичним місцем перебування громадян, у тому числі у військовому госпіталі.