Ключове завдання всіх правоохоронних органів і органів місцевої влади — підтримка безпеки руху, зниження смертності в ДТП й недопущення порушень. Під час засідання Координаційної ради з безпеки дорожнього руху Прем’єр-міністр Володимир Гройсман навів таку статистику: системний підхід і активне інвестування в питання безпеки руху, реалізація програми «500—500—1000» з будівництва острівців безпеки та безпечних переходів, зміна державних будівельних норм у бік неухильного дотримання вимог безпеки руху дали позитивний результат. Торік загальна кількість ДТП скоротилася майже на 8%, із них з потерпілими — на понад 10%.
Водночас показники смертності та каліцтва на дорогах залишаються досить високими. Торік загинуло 3350 людей. Основною причиною став саме людський чинник: перевищення безпечної швидкості руху (кожна третя ДТП), порушення правил маневрування й правил проїзду перехресть, недотримання дистанції та порушення правил проїзду пішохідних переходів.
Тож Володимир Гройсман назвав таку ситуацію «неоголошеною війною», яка приносить біль і горе, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Прем’єр поставив завдання: зменшити смертність, принаймні на третину, вже в 2020 році. «Ми інвестуємо в нові дороги. Децентралізація дає змогу місцевій владі вкладати кошти в дороги в містечках і районах. Але треба пам’ятати, що для нас надзвичайно важливі питання безпеки. Треба діяти превентивно. Наше завдання — не отримати штраф, а не допустити порушень», — наголосив Володимир Гройсман. На місцях всі знають про небезпечні ділянки доріг. І саме там потрібна посилена увага й превентивні заходи.
«Урядового кур’єра»