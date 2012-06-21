В Україні з 21 липня розпочався п'ятий етап вакцинальної кампанії, уряд закликає українців активно вакцинуватися, щоб зупинити поширення коронавірусної інфекції.
Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Відсьогодні розпочинається 5 етап вакцинації від COVID-19. Українці, незалежно від віку та професії, зможуть отримати вакцину. Щоб захисти себе і своїх близьких потрібно звернутися до центру вакцинації або пункту щеплення, отримати відповідну вакцину. Бажано мати оформлену декларацію з сімейним лікарем, це скоротить час отримання вакцини. Тому запрошуємо всіх українців активно вакцинуватися, щоб зупинити розповсюдження пандемії в Україні”, – сказав Шмигаль.
Прем’єр наголосив, що попри те, що уряд надав можливість вакцинуватися всім охочим, пріоритетними групами для вакцинації залишаються медичні працівники, освітяни, соціальні працівники, військові, люди літнього віку та люди з супутніми захворюваннями
"Саме ці групи в зоні найвищого ризику, найбільш вразливі до COVID-19, їм і надалі буде надаватися пріоритет у вакцинації", – сказав прем'єр-міністр.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 липня в Україні зроблено майже 4,3 млн щеплень, майже 2,8 млн українців отримали одну дозу вакцини, завершили курс вакцинації 1,5 млн українців.