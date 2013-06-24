Уряд запропонує програми для створення і розвитку бізнесу та активні програми зайнятості для працевлаштування ветеранів, у тому числі людей з набутою в наслідок війни інвалідністю. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна в ході виступу на форумі «Практика» під час панельної дискусії щодо працевлаштування ветеранів, передає Урядовий портал.

«Ключовим для держави в політиці інтеграції ветеранів у ринок праці є забезпечення їх економічної незалежності та права на гідну працю. Нині Уряд напрацьовує низку варіантів для різних груп ветеранів. Ті, хто захоче стати підприємцями чи розвивати власний бізнес, яким займались до війни, зможуть скористатись грантовими програмами. Вже в квітні ми запустимо нові напрямки - гранти на власну справу для другого з подружжя ветеранів до 500 тис. грн і гранти до 1 млн грн для групи ветеранів. За нашими оцінками, близько 170 тисяч ветеранів матимуть бажання зайнятись підприємництвом», - розповіла Тетяна Бережна.

За її словами, ветерани, які захочуть отримати нову, більш затребувану на ринку праці спеціальність, зможуть пройти перенавчання на рахунок держави або отримати грант на таке навчання.

«З квітня стартує нова грантова програма «Старт в ІТ», за якою можна отримати грант до 30 тис. грн на навчання в сфері ІТ. Цією програмою зможуть скористатись і ветерани, що матимуть бажання опанувати сучасні технології», - зазначила Тетяна Бережна.

Окрім того, Уряд стимулюватиме роботодавців брати на роботу ветеранів, компенсуючи їм частину витрат на оплату праці. Серед інших варіантів у рамках програми сприяння працевлаштуванню ветеранів розглядається напрямок спрощення доступу на ринок охоронної діяльності, що дозволить колишнім військовим реалізовуватись у цій сфері.