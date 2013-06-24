Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови КМУ № 707 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів», спрямовані на стимулювання розвитку трансплантації як одного з пріоритетних напрямів охорони здоров’я. Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно зі змінами, реалізацію пілотного проекту продовжено до кінця 2023 року, а до закладів охорони здоров’я і наукових установ, що виявили бажання стати його учасниками, запроваджено нові критерії, принаймні одному з яких має відповідати потенційний учасник (з детальним переліком вимог можна ознайомитись у постанові).

Прийнята постанова також передбачає передачу повноважень щодо укладання договорів з трансплантації до спеціалізованої держустанови «Український центр трансплант-координації» і придбання для неї медвиробів, призначених для збільшення допустимого часу холодової ішемії трансплантата.

Так, наразі час холодової ішемії трансплантата серця (коли серце може перебувати поза тілом людини) складає 4-5 годин, з яких лише 1,5-2 години допустимі на перевезення. Це накладає суттєві обмеження на роботу медиків та звужує шанси реципієнтів на проведення трансплантації, коли вони з донором перебувають в різних регіонах.

При цьому перфузійна машина (бокс) дозволяє збільшити час холодової ішемії серця втричі – до 12 годин.