Уряд ухвалив рішення відтермінувати набрання чинності Технічного регламенту на косметичну продукцію до 3 серпня 2024 року та запровадити перехідний період для операторів ринку косметичної продукції до 3 серпня 2026 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

З огляду на воєнні дії та потенційне створення додаткових технічних навантажень на операторів ринку, Міністерство охорони здоров’я запропонувало, а Кабінет Міністрів України – підтримав відкласти набрання чинності регламенту.

Технічний регламент на косметичну продукцію – це нормативний акт, який ухвалюється вперше. Він встановлює вимоги до косметичних продуктів на ринку України, визначає права та обов’язки учасників цього ринку щодо введення косметичної продукції в обіг.

Регламент був розроблений для підвищення якості та безпечності косметичної продукції за допомогою виключення з її складу небажаних речовин. Також документ покликаний гармонізувати українське та європейське законодавства, усунути адміністративні та технічні бар’єри в торгівлі з Європейським Союзом.