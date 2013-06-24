Уряд запускає програму підтримки українських машинобудівельників за допомогою гарантування участі виробників вітчизняної продукції у електронних торгах. Вона реалізовуватиметься за допомогою інструменту локалізації, що передбачає вимоги до походження продукції, яка продається через систему Prozorro. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Мета програми – стимулювати машинобудівну промисловість шляхом створення попиту на таку продукцію. В результаті очікуємо на формування десятків тисяч нових робочих місць, збільшення податкових надходжень до бюджету, зростання ВВП, що дасть змогу пришвидшити відновлення української економіки», – підкреслила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Щоб забезпечити практичне втілення програми, Уряд ухвалив порядок підтвердження частки вітчизняних складових у продукції, яке здійснюється наступним алгоритмом:

виробник розраховує собівартість товару – окремо імпортних та українських компонентів, та визначає частку локалізації за встановленою формулою. До участі у публічних закупівлях допускаються товари, в яких не менше 10% внутрішньої складової вироблено на території України;

результати розрахунків подаються до Міністерства економіки разом із заявкою щодо включення продукції до переліку товарів, які відповідають ступеню локалізації;

Міністерство в автоматичному режимі перевіряє арифметичну коректність наданих калькуляцій та вносить товар до реєстру;

після цього виробник отримує можливість брати участь у публічних закупівлях;

щоб виключити можливі маніпулювання даними, постачальник продукції після перемоги на аукціоні зобов’язаний надати замовнику розрахунки щодо рівня локалізації на поставлений товар чи партію товару.

Серед видів продукції, на які поширюються згадані вимоги – автомобілі швидкої допомоги, пожежні авто, електробуси, окремі деталі, такі як двигуни, турбіни, насоси та компресори тощо.

Вимоги не розповсюджуються на продукцію з країн, з якими Україна підписала Угоди про вільну торгівлю, а також на товари учасників Угоди про державні закупівлі. Це, зокрема, країни ЄС, Японія, США, Південна Корея, Сінгапур, Гонконг, Канада. (Повний перелік країн та порогові значення публікуються на офіційному сайті Мінекономіки).

Також Уряд затвердив порядок моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва. Він здійснюється раз на півроку Міністерством економіки для мінімізації ризиків.